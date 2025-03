Ty - nowy plakat i spot. To zakończenie "przejdzie do historii"

fot. materiały prasowe

Reklama

5. sezon Ty to idealna okazja dla Joe Goldberga (Penn Badgley), by wrócić do tego miejsca, gdzie wszystko się zaczęło. Netflix już w poprzednich materiałach podpowiadał, że bohater wróci do księgarni Mooney's - i z pewnością będzie ona kluczowym wątkiem w finale. To udowadnia również kolejny plakat, na którym widzimy antybohatera u boku jego nowej potencjalnej wybranki-ofiary. Slogan z tej grafiki sugeruje następująco: finał zaoferuje nam zakończenie, o którym będzie można książki pisać. Zobaczcie sami.

Ty: sezon 5 - nowy plakat

fot. Netflix

Netflix - nowości na kwiecień 2025. Ty, Czarne lustro, Devil May Cry i inne

Ty: sezon 5 - co wiadomo?

W pełnym rozmachu piątym – i zarazem ostatnim – sezonie Ty Joe Goldberg (Penn Badgley) powraca do Nowego Jorku, by wieść spokojne życie. Jednak duchy z przeszłości i jego mroczne pragnienia mogą sprawić, że marzenia o szczęściu runą w pył.

Twórczynią serialu była Sera Gamble, która pełniła rolę showrunnerki przez pierwsze cztery sezony. Producentami wykonawczymi są Greg Berlanti, Sera Gamble, Gina Girolamo, Leslie Morgenstein, Sarah Schechter i Michael Foley.

Ty - sezon 5 Zobacz więcej Reklama

W obsadzie finałowego sezonu znaleźli się m.in. Penn Badgley, Tati Gabrielle, Charlotte Ritchie, Lukas Gage i Ed Speleers.

Premiera 5. sezonu Ty odbędzie się 24 kwietnia.