Turner i Hooch - Disney+ stworzy serial na podstawie popularnego filmu

Nowa platforma Disney+ rozpoczęła wczesne prace nad kolejnym serialem na podstawie popularnego filmu. Tym razem będzie to produkcja Turner i Hooch bazująca na komedii kryminalnej z 1989 roku z Tomem Hanksem w roli głównej. Za adaptację serii będzie odpowiadał Matt Nix (The Gifted: Naznaczeni). Na razie nie wiadomo czego ma dotyczyć fabuła projektu.

Bohaterem filmowego oryginału jest Scott Turner, młody, pedantyczny detektyw. Niedługo czeka go przeprowadzka do dużego miasta. Tymczasem przed wyjazdem dostaje do rozwiązania sprawę morderstwa przyjaciela. Jedynym świadkiem jest wielki pies. Scott musi się nim zaopiekować. Początki jednak nie są łatwe...