Twilight of the Gods - animacja Zacka Snydera pojawi się wcześniej niż się spodziewano. Kiedy premiera?

fot. Creative Commons / Gage Skidmore

Reklama

Twilight of the Gods będzie 8 odcinkowym serialem animowanym stworzonym przez Zacka Snydera, dla którego nie jest to wcale pierwszyzna, bo przedtem pracował przy Legendzie sowiego królestwa: Strażnicy Ga'Hoole. Jest to produkcja Netflixa, która ma czerpać garściami z nordyckiej mitologii, a Zack Snyder zapowiedział, że jest to historia o zemście, miłości i z podkreśloną aż przez reżysera zaskakująco dużą ilością seksu.

Deborah i Zack Snyder przewidywali, że produkcja może się ukazać najwcześniej pod koniec 2024 roku, ale najwidoczniej prace idą sprawnie, bo Twilight of the Gods może się ukazać już jesienią tego roku. Zdradzono również, że pierwsze spojrzenie na animację dla dorosłych będzie można obejrzeć podczas panelu Next on Netflix Animation: From Twilight of the Gods to Wallace & Gromit. On z kolei będzie mieć miejsce podczas festiwalu Annecy International Animation Film Festival, który ma mieć miejsce na początku czerwca tego roku.

Twilight of the Gods - obsada

Są to Sylvia Hoeks (jako Sigrid), Stuart Martin (Leif), Pilou Asbæk (Thor), John Noble (Odyn), Paterson Joseph (Loki), Rahul Kohli (Egill), Jamie Clayton (The Seid -Kona), Kristofer Hivju (Andvari), Peter Stormare (Ulfr), Jamie Chung (Hel), Lauren Cohan (Inge) i Corey Stoll (Hrafnkel).