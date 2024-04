Twilight of the Gods - Zack Snyder pokazał pierwszą grafikę z serialu animowanego

fot. Netflix

Twilight of the Gods to serial animowany dla dorosłych inspirowany nordycką mitologią. Na zdjęciu widzimy jedną z głównych postaci. Ma on zadebiutować w czerwcu na festiwalu Annecy, a premiera w Netflixie odbędzie się jesienią 2024 roku. Na razie nie wiadomo, kiedy zobaczymy pierwszy zwiastun. Opublikowana grafika jest widoczna w zdjęciu głównym newsa.

Twilight of the Gods - o czym jest serial?

Jest to historia Sigrid, postaci inspirowanej mitologią, która mieszka w małej wiosce wikingów w Skandynawii. W niej też królowa i król chcą wziąć ślub. Choć dokładnego opisu fabuly nie ma, Snyder podkreśla, że w centrum jest wątek zemsty i obiecał wiele scen akcji.

Zack Snyder napisał scenariusz serialu. Jay Oliva, znany z wielu animowanych filmów opartych na komiksach DC, jest reżyserem całego serialu.

W obsadzie anglojęzycznego dubbing są Sylvia Hoeks (Sigrid), Stuart Martin (Leif), Rahul Kohli (Egill), Paterson Joseph (Loki), Lauren Cohan (Inge) oraz Corey Stoll (Hrafknel)

Nie jest to pierwsza styczność Snydera z animacją. Swego czasu stworzył kinowy film animowany pod tytułem Legendy sowiego królestwa: Strażnicy Ga'Hoole.