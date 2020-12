Twin Mirror - premierowy zwiastun nowej gry od twórców Life is Strange

Bandai Namco

Francuskie studio Dontnod Entertainment to autorzy dobrze ocenianych przygodówek, takich jak seria Life is Strange czy tegoroczne Tell Me Why. Ich najnowsza produkcja, Twin Mirror, również stawia na podobny styl rozgrywki, choć tym razem mamy otrzymać pełnoprawny thriller. Głównym bohaterem tym razem jest Sam Higgs, dziennikarz śledczy, który po latach powraca do swojego rodzinnego miasteczka i zostaje wplątany w pełną tajemnic intrygę.

W grze wykorzystamy wyjątkowe zdolności analityczne Sama, a także jego "pałac pamięci", by odtwarzać wspomnienia z przeszłości i w ten sposób pozyskiwać cenne wskazówki. Twórcy zapowiadają również, że w Twin Mirror nie ma dobrych i złych decyzji, bo każda na swój sposób kształtuje rozgrywkę i wpływa na przebieg całej opowieści.

Twin Mirror dostępne jest na PC (Epic Games Store) oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One.