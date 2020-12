Resident Evil - tak słynna lokacja z gry będzie wyglądać w filmie. Zobacz zdjęcia

Capcom

Rezydencja Spencera to miejsce akcji pierwszej części serii Resident Evil. To właśnie do tego budynku, stojącego w okolicy gór Arklay, trafiają Jill Valentine i Chris Redfield, a następnie odkrywają znajdujące się w jego podziemiach sekrety. Lokacji tej nie zabraknie też w nadchodzącym, filmowym reboocie. Widzieliśmy ją już wcześniej w zniszczonej wersji na zdjęciach z planu, teraz zaś mamy możliwość zapoznania się z jej wyglądem jeszcze przed wybuchem.

Zdjęcia pojawiły się na twitterowym profilu Residence of Evil. Przedstawiony na nich budynek to Scottish Rite Club, znajdujący się w kanadzie. Warto jednak zaznaczyć, że na fotografiach widzimy jego "standardowy" wygląd (w miejscu tym organizowane są wesela, bankiety i inne imprezy okolicznościowe) i najprawdopodobniej zostanie on odpowiednio dostosowany na potrzeby filmu.

https://twitter.com/ROEnetwork/status/1333920124441595905

W obsadzie rebootu są m.in. Kaya Scodelario jako Claire Redfield, Hannah John-Kamen jako Jill Valentine, Robbie Amell jako Chris Redfield, Tom Hopper jako Albert Wesker, Avan Jogia jako Leon S. Kennedy i Neal McDonough jako William Birkin.