Cyberpunk 2077 – zwiastun prezentuje imponujący tryb fotograficzny. Gracze stworzą małe dzieła sztuki

CD Projekt

Tryby fotograficzne to jedna z najciekawszych nowości, które przyniosła ze sobą ósma generacja konsol. Wiele produkcji udostępnia graczom narzędzia do tworzenia efektownych zrzutów ekranu, które następnie można zapisać na dysku lub podzielić się nimi w mediach społecznościowych. Takiej opcji nie zabraknie też w nadchodzącym Cyberpunk 2077. Ujawnił to najnowszy zwiastun produkcji polskiego studia.

Z materiału wideo jasno wynika, że będzie to jeden z najbardziej rozbudowanych trybów fotograficznych w historii i gracze otrzymają ogrom możliwości, dzięki którym zmienią screeny w małe dzieła sztuki. Modyfikować będziemy mogli zarówno ustawienie kamery, jasność, kontrast, a nawet pozycje widocznych na ekranie postaci. Można spodziewać się, że po premierze w sieci pojawi się naprawdę sporo kreatywnych grafik, do których przygotowania posłuży ten photo mode.

Cyberpunk 2077 – premiera już 10 grudnia na PC, PlayStation 4 i Xbox One. W przyszłym roku zaś gra doczeka się aktualizacji do PS5 i Xbox Series X/S.