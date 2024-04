Twin Peaks - czy powstanie 4. sezon? Mark Frost o kontynuacji historii

fot. Showtime

Reklama

Miasteczko Twin Peaks to kultowy serial, który był emitowany w latach 1990-1991. Z kolei w 2017 roku powrócił z jednym sezonem, aby kontynuować historię. Do swoich ról powrócili wtedy m.in. Kyle MacLachlan, Sheryl Lee oraz Harry Goaz.

Fani zastanawiają się czy powstanie 4. seria ich ulubionego serialu. Mark Frost, który współtworzył serial wraz z Davidem Lynchem, przyznał, że nie odbył żadnych rozmów na ten temat.

Myślę, że byliśmy zadowoleni z tego, jak to się skończyło. Myślałem, że możemy zakończyć to nieco wcześniej - zniknięciem, gdy Laura nie umiera - ale przekonaliśmy się, że wszystko zostało dobrze przedstawione. Ale David słusznie przypomniał mi: "Nie powinieneś wracać i mącić w historii. Tak zostało to napisane".

Następnie powiedział, że gdy się nad tym zastanowili to w pewnym sensie ujawniło to tragiczną niedoskonałość Coopera, polegającą na tym, że nie może zostawić tego w spokoju. On uważa, że zawsze jest zło, które można naprawić i jest ktoś, kogo można ocalić. Następnie Frost dodał:

Prawda jest taka, że życie nie jest takie proste. I ingerencja w te siły może mieć nieprzewidziane konsekwencje. Uznałem więc, że to absolutnie właściwe spostrzeżenie, aby opuścić kurtynę z tego powodu. Nigdy nie mów nigdy, ale obecnie nie rozmawialiśmy o żadnych dalszych działaniach.

Kilka dni wcześnie Kyle MacLachlan powiedział, że reboot Twin Peaks to nienajlepszy pomysł. Zwrócił również uwagę na nadmiar remake'ów seriali i filmów w obecnych czasach.

fot. IMDb.com/© 1990 ABC/Spelling Ent./CBS Paramount Domestic Television