Dlaczego akurat ONI są powiązani z Twisters? Powód jest prosty

Dorastanie niedaleko miejsca, w którym rozgrywa się akcja Twisters, pomogło jego reżyserowi, Lee Isaac Chungowi, zdobyć pracę. Pochodzący z Arkansas filmowiec opowiedział o tym w obszernym wywiadzie dla Entertainment Weekly, promując nadchodzący film. W dzieciństwie mieszkał w Oklahomie, co wykorzystał również do nakręcenia swojego filmu z wątkami autobiograficznymi, Minari, za którego otrzymał sześć nominacji do Oscara.

- Z tego co rozumiem, szukali filmowca pochodzącego z tych okolic. Kiedy żyjesz w tej części kraju, czujesz, że trzeba być pokornym wobec natury i pogody. Chciałem oddać to poczucie, jak to jest mieszkać w tej części kraju i obcować z przyrodą: podziwiać ją, bać się jej, ale także być zakochanym w niej. Chciałem to wszystko połączyć w tym filmie.

Twisters - syn Billa Paxtona o swoim występie

W obsadzie filmu znalazł się również James, syn Billa Paxtona, który występował w Twisterze z 1996 roku. James wyjaśnił, jak duże znaczenie miał jego występ w tegorocznym filmie, nazywając to "emocjonalnym doświadczeniem".

- Przetworzenie tego zajęło mi trochę czasu, biorąc pod uwagę kontekst mojego taty i jego znaczenia w oryginale oraz jego nieobecności. To kwestia emocjonalna. Nie mogłem o tym zdecydować natychmiast, lecz nad tym pomyśleć.

James Paxton podkreśla, że chciał być swego rodzaju łącznikiem między nieżyjącym tatą a wszystkimi zaangażowanymi w tę produkcję. Swój występ w Twisters widział jako formę "uhonorowania Billy'ego Paxtona w tym nowym rozdziale".

Agenci T.A.R.C.Z.Y. - To trudna sprawa, ponieważ tata był moim najlepszym przyjacielem, dlatego nigdy nie waham się mówić o nim i go celebrować. Ale, kiedy podejmujesz się tej samej rzeczy, chcesz spróbować się wyróżnić. Zawsze uwielbiam składać mu hołd w takich produkcjach jak Twisters. Zrobiłem to również w serialu, ale wiem, że projekty, z których był równie dumny, to te, które nie miały z nim nic wspólnego.

Twisters wejdzie do polskich kin już 19 lipca.