Steven Spielberg udzielił rady aktorowi Twisters. Chodziło o jego akcent

Twisters niedawno otrzymał nowy zwiastun, zapowiadający jeden z najbardziej porywających blockbusterów tego roku. W filmie zagrał Anthony Ramos, gwiazda siódmej części Transformersów. Aktor na planie usłyszał od Stevena Spielberga, który pełni funkcję producenta wykonawczego Twisters. Słynny reżyser dał cenną radę gwiazdorowi, jak powinien podkreślić pochodzenie swojej postaci.

Twisters - Anthony Ramos zrezygnował z południowego akcentu po radzie Spielberga

W wywiadzie dla Entertainment Weekly Ramos ujawnił, że Spielberg chciał, aby w filmie aktor nie korzystał z południowego akcentu:

Steven Spielberg powiedział: „Nie, chcę, żeby zrobił to w swoim dialekcie”. Było to dla mnie trochę zaskakujące, ale ucieszyłem się, ponieważ nigdy nie słyszałem kogoś, kto mówiłby w moim języku ojczystym – zwłaszcza w moim dialekcie nowojorskim, północno-wschodnim i latynoskim – w filmie tej wielkości w takim miejscu jak Oklahoma. Czuję, że dzieciak z dzielnicy może chodzić na Uniwersytet Oklahomy, studiować meteorologię, zostać genialnym meteorologiem i łowcą burz. To jest coś, co ktoś taki jak ja mógłby zrobić. Pomyślałem, że to naprawdę fajne.

Twisters – fabuła

Historia opowiada o Kate Cooper (Daisy Edgar-Jones), łowczyni burz, która w czasach studenckich przeżyła spotkanie z niszczycielskim tornadem. Obecnie bezpiecznie, z dala od zagrożenia, bada wzorce burz w Nowym Jorku. Na otwarte równiny zostaje z powrotem zwabiona przez swojego przyjaciela Javiego (Anthony Ramos), aby przetestować nowy, przełomowy system śledzenia. Na miejscu spotyka Tylera Owensa (Glen Powell), czarującą i lekkomyślną gwiazdę mediów społecznościowych, która czerpie przyjemność z publikowania swoich przygód w pogoni za burzą wraz ze swoją ekipą. W miarę nasilania się sezonu burzowego uwalniane są przerażające zjawiska, których nigdy wcześniej nie widziano, a Kate, Tyler i ich rywalizujące zespoły trafiają prosto na ścieżki wielu nadciągających burz, które krzyżują się w środkowej Oklahomie.

Reżyserem filmu jest Lee Isaac Chung, twórca Minari. W obsadzie znaleźli się Daisy Edgar-Jones, Glen Powell, Anthony Ramos, Maura Tierney, Brandon Perea, Daryl McCormack, Sasha Lane, Kiernan Shipka, Nik Dodani, Harry Hadden-Paton, David Corenswet, Tunde Adebimpe oraz Katy O'Brian.

Twisters – premierę zaplanowano na 19 lipca.