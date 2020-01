Two Point Hospital na PS4. Zobacz gameplay z konsolowej wersji gry

Two Point Hospital w tym roku pojawi się na konsolach PlayStation 4, Xbox One oraz Nintendo Switch. Ma być to dopracowany port z pecetów, który zawierał będzie nie tylko podstawową wersję gry, ale też dwa duże rozszerzenia - Pebberley Island oraz Bigfoot. Niektórzy jednak mogli mieć wątpliwości, jak tego typu rozgrywka sprawdzi się na kontrolerze. Z pomocą przychodzi nowe, długie wideo z rozgrywki.

W materiale wideo widzimy grę uruchomioną na PlayStation 4. Zarówno interfejs w grze, jak i sterowanie zostały dostosowane do pada i mają nie sprawiać żadnych problemów. Z pewnością jednak kilkanaście pierwszych minut trzeba będzie przeznaczyć na przyzwyczajenie się do tego, szczególnie, jeśli wcześniej miało się do czynienia z wersją PC.

Two Point Hospital to produkcja autorstwa Two Point Studios, w której gracze otrzymują możliwość stworzenia i zarządzania własnym szpitalem. Rozgrywka polega nie tylko na rozbudowie budynku o kolejne pomieszczenia, ale też na zatrudnianiu pracowników, dbaniu o czystość i prestiż placówki, a także leczeniu pacjentów.

Premiera na PlayStation 4, Xboksie One i Nintendo Switch już 25 lutego 2020 roku.