Matrix 4 - Neo i Trinity uciekają przed dziesiątkami statystów? Nowe wideo

Matrix 4 jest filmowany w San Francisco na ulicach miasta. Nocą są one zamknięte, by Lana Wachowski (reżyserka) mogła kręcić kolejne sekwencje. Według osób odpowiedzialnych za nagranie nowego wideo obserwujemy tutaj pościg za Neo i Trinity - wszystko wskazuje na to, że ma to miejsce w samym Matrixie i zwykli ludzi za nimi gonią.

Sceny są na pewno intrygujące, bo widzimy na planie sporo statystów, więc cała sekwencja akcja będzie większa niż zazwyczaj. Istotny jest w tym fakt, że mieszkańcy Matrixa najwyraźniej są wykorzystywani do schwytania Neo i Trinity. A to może rozpocząć falę spekulacji.

Matrix 4 - wideo z planu:

W obsadzie są Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Lambert Wilson, Jada Pinkett Smith, Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris, Jessica Henwick i Jonathan Groff.

Tym razem za kamerą nie stoją siostry Wachowskie, ale sama Lana. Lilly nie jest związana z projektem, a zamiast niej w ekipie są dwaj inni scenarzyści - w tym znany pisarz David Mitchell.

Matrix 4 - premiera w 2021 roku.