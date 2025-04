Chadwick Boseman przestraszył producentów Disneya swoim akcentem. "Wyluzujcie. On pracuje"

fot. materiały prasowe

Za lekko ponad tydzień, tj. 18 kwietnia 2025 roku, odbędzie się światowa premiera filmu Grzesznicy z Michaelem B. Jordanem w podwójnej roli głównej. Reżyser, Ryan Coogler, przyznawał że jest to jego personalny projekt, na którym szczególnie mu zależy. Jego realizacja nie byłaby jednak możliwa gdyby nie Czarna Pantera, film Marvel Studios, którego dwie części wyreżyserował. Gwiazdą pierwszej produkcji z tej serii był niewątpliwie Chadwick Boseman, którego nowotwór zabrał przedwcześnie ze świata. Ryan Coogler postanowił poświęcić chwilę z promocji Grzeszników na wspominki związane z Bosemanem.

Dlaczego Grzesznicy a nie Czarna Pantera 3? Ryan Coogler zdradza osobisty powód

Oto, co powiedział w odcinku The Breakfast Club:

Śmierć Chadwicka Bosemana najbardziej dotknęła Michaela B. Jordana spośród wszystkich moich aktorów. Chad był od nas starszy, chociaż wyglądał na naszego rówieśnika. Był w pełni upieczonym mężczyzną z Południa. To był facet starej daty, przy którym w trakcie pracy wyglądaliśmy z Michaelem jak dzieciaki. Chad zmienił moje życie. To był ten typ nauczyciela, który uczył cię nawet wtedy, gdy o tym nie wiedziałeś. Dawał przykład, a mi i Michaelowi zaoferował też dużo cierpliwości. Nie żył w pośpiechu. Żył jak facet starej daty i z niczym się nie spieszył. Zawsze pojawiał się wcześnie na planie. Michael [B. Jordan] przyzna, że często go pytałem: "Co Chad zrobiłby w tej roli w Grzesznikach?" Chad nigdy nie przerywał akcji.

Poświęcenie Bosemana do roli było na tyle intensywne, że aktor nie porzucał afrykańskiego akcentu swojego bohatera nawet w chwilach wolnych od kręcenia. Doprowadziło to do zabawnej sytuacji z jednym z producentów Disneya:

Rozmawiał w afrykańskim akcencie. Producenci Disneya przyjechali do nas na plan, żeby zobaczyć, jak sobie radzimy. To był drugi tydzień produkcji. Przyjechali, usłyszeli akcent T'Challi i ześwirowali. Powiedziałem im: "Wyluzujcie. On pracuje. On tego nie wyłączy dopóki nie skończymy."

