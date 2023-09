Tylko instynkt znów na ekranie. Powstanie adaptacja telewizyjna

fot. materiały prasowe

Tylko instynkt to głośna powieść Alana Duffa, która została zekranizowana w latach 90. przez Lee Tamahoriego. Teraz książka doczeka się także adaptacji telewizyjnej, za którą będzie odpowiadać Rick Selvage we współpracy z autorem. Oprócz tego Duff zamierza napisać drugą część losów z tego uniwersum.

Tylko instynkt - co wiadomo o adaptacji telewizyjnej i nowej powieści?

Duff i Selvage łączą siły z producentką Petą Johnson. Będą sprawować funkcje producentów wykonawczych.

Fabuła powieści oraz filmu koncentrowała się na rodzinie wywodzącej się z maoryskich wojowników, nękanej przez brutalnego ojca. Co więcej, bliscy są traktowani przez społeczeństwo jako wyrzutki.

Oto, co mieli do powiedzenia producenci o nowej adaptacji:

- Aspiracje polityczne, plany finansowe, zderzenia kulturowe i poszukiwanie odkupienia stanowią sedno tego serialu, skupiając się na charakterystycznej kulturze Maorysów i bezlitosnej przeszłości rodziny Heke. Akcja będzie rozgrywać się na tle wielokulturowego społeczeństwa Nowej Zelandii i powszechnych napięć społeczno-gospodarczych we współczesności.

Oficjalny tytuł książki to Once Were Warriors: Generations (tłumacząc na polski: Tylko instynkt: Pokolenia). Ma wprowadzić rodzinę Heke 30 lat później z nowym pokoleniem oraz fabułą. Akcja nowej powieści, jak i serialu, będzie rozgrywać się w Auckland i Rotorua w Nowej Zelandii.

Oto oświadczenie Duffa, autora tego uniwersum:

- Właśnie te ogólnoświatowe tematy zainspirowały mnie do rozwinięcia tej rodzinnej sagi i przeniesienia jej do czasów teraźniejszych oraz znalezienia partnera produkcyjnego, który zrozumiałby wizję i posiadał wrażliwość potrzebną do przedstawienia jej odbiorcom na całym świecie.