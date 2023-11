Tylko nie ty - nowy zwiastun. Gwiazda Euforii wchodzi w udawany związek

Tylko nie ty to nadchodząca komedia romantyczna z duetem odegranym przez Sydney Sweeney (znaną jako Cassie z Euforii) oraz Glena Powella (aktora z Top Gun: Maverick). Opublikowano drugi zwiastun filmu, który odkrywa więcej kart oraz ukazuje znacznie więcej chemii między bohaterami niż w poprzedniej zapowiedzi. Zobaczcie sami.

Film jest luźno inspirowany komedią Williama Szekspira zatytułowaną Wiele hałasu o nic. Oto oficjalny opis fabuły od dystrybutora:

Bea () i Ben (Powell) wyglądają na idealną parę, ale po niesamowitej pierwszej randce wydarza się coś, co sprawia, że ich ognista relacja staje się lodowato zimna - aż do momentu, gdy niespodziewanie spotykają się na weselu w Australii. Robią więc to, co zrobiłoby dwoje dorosłych: udają, że są parą.