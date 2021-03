Tytus, Romek i A'Tomek - Misja Uczłowieczanie. Obejrzyj za darmo spektakl teatralny

Źródło: Gildia

Tytus, Romek i A'Tomek - Misja uczłowieczanie to spektakl organizowany przez Teatr na Ostrowie we Wrocławiu. Z uwagi na wydarzenie YouTube Dni Kultury może obejrzeć je za darmo w domowym zaciszu. W normalnej sytuacji można byłoby oglądać go w teatrze na żywo.

Projekt jest oparty na komiksach Henryka Chmielewskiego, szerzej znanego jako Papcio Chmiel. Historia rozgrywa się po narodzinach Tytusa, który jest małpą zrodzoną z plamy tuszu w pracowni artysty. Romek i A'Tomek decydują się zostać jego przewodnikami w świecie ludzi, ale nie jest to takie łatwe.

Spektakl jest przeznaczony dla widza w każdym wieku. Starsi poczują tutaj dużo nostalgii i szacunku dla oryginału, a młodsi dostaną uniwersalną historię o przyjaźni, dorastaniu i budowanie relacji wśród młodych ludzi.

Natomiast Teatr Syrena opublikował w sieci próby do spektaklu o Kajko i Kokoszu. Możemy je oglądać także dzięki Dniom Kultury na YouTube.