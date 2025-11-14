placeholder
Nowy Uciekinier ma związek z To: Witajcie w Derry. Zaskakujący szczegół w filmie

Film akcji w klimacie sci-fi pod tytułem Uciekinier jest już wyświetlany na ekranach kin. Projekt oparty na książce Stephena Kinga ma związek z To tego samego autora, które jest jednak horrorem z nadnaturalnymi elementami. Mały, ale ważny detal w fabule nie pozostawia niedopowiedzeń.
Adam Siennica
Adam Siennica
Uciekinier fot. Ross Ferguson // Paramount Pictures
W wielu adaptacjach książek czy opowiadań Stephena Kinga pojawiają się różne szczegóły łączące daną historię z innymi opowieściami mistrza grozy. Nie inaczej jest w premierowym filmie Uciekinier, który ma dość dosłowne nawiązanie do horroru To, który obecnie wciąga widzów w serialu To: Witajcie w Derry.

Uciekinier - nawiązanie do To

W jednej z kluczowych części fabuły historia wysyła się Bena Richardsa (Glen Powell) do miejscowości Derry w stanie Maine, czyli dokładnie do tego miasta z serialu To: Witajcie w Derry. Z filmu dowiadujemy się, że miasteczko w przeszłości przeszło dość trudne chwile, co może być takim mrugnięciem okiem i nawiązaniem do historii z Pennywise’em. Pozostałe szczegóły fabularne tych scen są spoilerowe. Miasto Derry pojawia się w wielu historiach Stephena Kinga, ale akurat w pierwowzorze literackim Uciekiniera tego nie było.

Wygląda więc na to, że po dekadach od wydarzeń z Pennywise’em w uniwersum inspirowanym Kingiem miasteczko Derry przetrwało nawet do dystopijnej przyszłości. Jest to tylko mały smaczek dla fanów twórczości pisarza.

Uciekinier - recenzja filmu

Uciekinier jest wyświetlany na ekranach kin.

Uciekinier

Uciekinier
fot. Paramount Pictures
Źródło: screenrant.com

Adam Siennica
Adam Siennica
