Ukryta sieć - zwiastun filmu na podstawie bestsellerowej powieści Jakuba Szamałka. Witajcie w świecie cyber-przestepczości

Ukryta sieć to film oparty na bestsellerowej trylogii powieści autorstwa Jakuba Szamałka, pisarza znanego nie tylko ze swoich dokonań na polu literackich, ale również growym, za sprawą choćby kultowego już tytułu Wiedźmin 3: Dziki Gon. Produkcja został oparta na pierwszym tomie pod tytułem Cokolwiek wybierzesz. Zadebiutował zwiastun thrillera. Wideo możecie sprawdzić poniżej.

Młoda dziennikarka Julita Wójcicka prowadzi śledztwo w sprawie tajemniczej śmierci telewizyjnego celebryty. Uważa, że to co służby kwalifikują jako nieszczęśliwy wypadek, w rzeczywistości było precyzyjnie zaplanowaną zbrodnią. Każdy krok, który zbliża Julitę do odkrycia prawdy, ściąga na nią śmiertelne niebezpieczeństwo. Ktoś ją obserwuje, zna jej najbardziej wstydliwe tajemnice, wyprzedza jej każdy ruch. Aby nie stać się kolejną ofiarą Julita musi wniknąć w ukrytą sieć cyber-powiązań i odkryć tajemnice, których być może wolałaby nie poznać.

Ukryta sieć - zwiastun

W obsadzie produkcji znaleźli się między innymi Magdalena Koleśnik, Andrzej Seweryn, Piotr Trojan i Mikołaj Grabowski. Za kamerą stanął Piotr Adamski (Eastern). Szamałek jest współscenarzystą projektu do spółki z Adamskim i Łukaszem M. Maciejewskim.

Ukryta sieć - premiera filmu w polskich kinach 10 marca.