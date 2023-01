Pokolenie Ikea - zwiastun polskiego filmu erotycznego. To adaptacja popularnej książki

fot. NEXT FILM

Pokolenie Ikea to kolejny polski film erotyczny oparty na książce pod tym samym tytułem autora znanego jako Piotr C. Jest to efekt popularności serii 365 dni. Kolejne tytuły gatunku nadchodzą jak Dziewczyny z Dubaju czy Heaven in Hell. Czy tym razem będzie on udany?

Pokolenia Ikea - teaser dla dorosłych

Pokolenie Ikea - opis fabuły

Piotr Czarny to czarujący trzydziestokilkuletni prawnik. Ciągle goni za adrenaliną, kobietami i imprezami. Za cel postawił sobie zapełnienie spisu kochanek imionami na każdą literę alfabetu. Jego plan staje pod znakiem zapytania, gdy koleżanka z pracy, Olga – jedyna kobieta, z którą jest zupełnie szczery i z którą nie sypia – stawia mu ultimatum. Podążając za cynicznym i hedonistycznym bohaterem, wnikamy w świat przygodnego seksu, szybkich randek i jednonocnych romansów serwowanych nam przez aplikacje internetowe. Film w bezpruderyjny sposób portretuje ludzi, których łatwy dostęp do dóbr nauczył, że wszystko można tanio i bezrefleksyjnie zastąpić – komputer, meble, mieszkanie, a nawet związek.

Pokolenie Ikea

W obsadzie są Bartosz Gelner, Michalina Olszańska, Majka Jeżowska, Paweł Małaszyński, Jan Aleksandrowicz-Kraśko, Sławomir Mandes, Mateusz Dymidziuk, Dagmara Bryzek, Adrianna Izydorczyk, Zuzanna Galewicz i Marta Bryła. Dawid Gral wyreżyserował na podstawie własnego scenariusza.

Pokolenie Ikea - premiera 3 marca 2023 roku w kinach.