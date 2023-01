Emigracja - zapowiedź nowego polskiego serialu CANAL+. Akcja rozgrywa się w Anglii

fot. Przemysław Pączkowski

Emigracja to 10-odcinkowy serial oryginalny CANAL+, który - według zapowiedzi - ma podejść do zagadnienia emigracji w wywrotowy sposób, zderzając ze sobą polską małomiasteczkowość z kosmopolitycznym Londynie. W tym międzynarodowym kotle mamy znaleźć takie składniki jak absurdalny humor i sytuacje oraz dziwacznych bohaterów.

Emigracja - zapowiedź

Emigracja - opis fabuły

Jest to historia dwóch nieco szalonych chłopaków, którzy zostają zmuszeni do opuszczenia swojego miasteczka, gdzie największą atrakcją są coroczne obchody Dni Agrestu i wyjazdu zarobkowego do Londynu. Powiedzenie jednak, że trasa nie idzie zgodnie z planem, byłoby bardzo łagodnym określeniem tego, co się później dzieje. Bohaterowie już na samym początku rozdzielają się w wyniku zakrapianej imprezy. Dalsza podróż utkana jest plejadą cudacznych postaci. Widz znajdzie wśród nich: tirowców, cygańskich handlarzy kamperów, anarchistów squattersów, ukrywających się przed polskim wymiarem sprawiedliwości recydywistów czy pracowników klubu go-go.

fot. Przemysław Pączkowski

Emigracja - obsada

Główne role grają Michał Balicki i Tomasz Włosok (obaj na zdjęciu powyżej). W obsadzie są także Paulina Gałązka, Adam Bobik, Piotr Trojan, Jarosław Boberek, Katarzyna Bujakiewicz, Andrzej Zieliński, Agnieszka Suchora, Michał Czernecki, Debbie Arnold, Mikołaj Chroboczek i Marcin Miodek.

Za kamerą stoi Łukasz Kośmicki, który pracował przy serialu Klangor i filmie Ukryta gra. Także on napisał scenariusz razem z Malcolmem XD, czyli autorek pierwowzoru literackiego. Producentem serialu jest Jake Vision DGA Studio, a producentem kreatywnym Dorota Kośmicka.

- Emigracja to wymagający projekt. Nie dość, że podchodzimy do trudnego zagadnienia w komediowy sposób, to mierzymy się także z oczekiwaniami fanów książki Malcolma XD. Na dodatek serial ma filmową narrację, co nie ułatwia przedsięwzięcia w kategoriach produkcyjnych. Realizowaliśmy plan zdjęciowy w wielu prestiżowych lokalizacjach w centrum Londynu (Buckingham Palace, Piccadilly Circus, Chinatown, Seven Dials, Covent Garden, Hyde Park czy Belgrave Square). Jeśli chodzi o komedię, gwarantuje ją plejada znakomitych aktorów komediowych. W ogromnej obsadzie stu osiemdziesięciu aktorów mamy też reprezentantów Anglii, Szkocji, Holandii, Niemiec, Chin, Czech, Ameryki, czy Portugalii - mówi Dorota Kośmicka, producentka kreatywna Jake Vision DGA Studio.

Emigracja - premiera w marcu 2023 roku w CANAL+ Premium oraz serwisie CANAL+ online.