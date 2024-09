Źródło: Marvel

W zeszłym miesiącu sieć nieoczekiwania obiegła informacja o tym, że James Spader może powrócić w roli złowieszczego Ultrona w nowym serialu o Visionie. Ultron po raz pierwszy pojawił się w filmie Avengers: Czas Ultrona, w którym to był programem sztucznej inteligencji mającym na celu chronienie ludzkości. Zbuntował się on jednak przeciwko swoim twórcom i próbował zniszczyć ludzkość. Nie udało mu się to, ale pozostawił po sobie spuściznę - Visiona, który miał być głównym ciałem Ultrona, ale do czego nie doszło.

W poprzednim miesiącu informowano, że James Spader powróci do roli, ale nie tylko głosowo. Od razu pojawiły się spekulacje odnośnie tego, czy wystąpi on w swojej roli i przedstawi Ultrona jako człowieka. To nie byłby pierwszy raz tej postaci, bo zdarzało się to już w komiksach. Oliwy do ognia dolał The Hollywood Reporter, który niedawno dodał:

Spader wciela się ponownie w Ultrona, świadomą istotę stworzoną przez Tony'ego Starka, Iron Mana, który miał służyć jako program ochronny, który jednak zwrócił się przeciwko ludzkości w filmie Avengers: Czas Ultrona. Ultron przyłożył rękę do stworzenia Visiona, swojego "syna". Nie ma pewności, czy Ultron powróci w formie robota czy człowieka.

To jeszcze nic nie znaczy, ale fakt, że The Hollywood Reporter, a wcześniej Deadline, nie jest w stanie podać jasnej odpowiedzi w tym temacie oznacza, że prowadzone są różne rozmowy. To może z kolei wskazywać, że faktycznie zobaczymy Ultrona jako człowieka.

