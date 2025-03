Tylko u nas: Prezentujemy plakat do Dziadku, wiejemy!

fot. Karolina Grabowska

Dziadku, wiejemy! to opowieść o niezwykłej więzi, jaka może połączyć tytułowego bohatera (Jan Peszek) ze swoją wnuczką (Anna Nowak). Wyreżyserowany przez Olgę Chajdas pełen humoru i ciepła film ma już swój pierwszy plakat, który możecie zobaczyć w poniższej galerii. Autorem grafiki jest Krzysztof Jung.

Dziadku, wiejemy! - plakat i zdjęcia

Dziadku, wiejemy - fabuła, obsada, premiera

Tak dystrybutor NEXT FILM opisuje nadchodzący film:

Pewnego dnia dziadek Jeremi wywołuje w domu spokojnej starości taki zamęt, że grozi mu przeniesienie do szpitala psychiatrycznego. Marta, jego córka, zgadza się zabrać go do siebie, choć to dla niej trudne, bo Jeremi jest nieprzewidywalny i ma bujną wyobraźnię. Sytuację komplikuje Jagoda, córka Marty, która uwielbia dziadka i podziela jego szalone pomysły. Gdy Jeremi odmawia zamieszkania z rodziną, Jagoda postanawia wziąć sprawy w swoje ręce. Dziewczynka i dziadek wyruszają w pełną przygód podróż do legendarnego statku Światło Morza. W pogoń za nimi rusza szajka złoczyńców dowodzona przez bogacza Waldemara oraz przerażona mama Jagody. No i smok – rusza za nimi także smok. „Dziadku, wiejemy!” to pełen humoru i ciepła film o rodzinie, przygodach i magii wyobraźni.

Debiutantka Anna Nowak wcieli się w postać Jagody. Jej dziadka odegra Jan Peszek, natomiast mamę Agnieszka Grochowska. Do obsady należą również m.in. Michał Majnicz, Włodzimierz Press, Wiktor Zborowski, Sonia Roszczuk oraz Filip Tkaczyk.

Reżyserką filmu jest Olga Chajdas. Scenariusz został napisany przez Emila Płoszajskiego, a za produkcję odpowiadają Małgorzata Małysa i Karolina Galuba z Furia Film.

Dziadku, wiejemy - premiera filmu została zaplanowana na 9 maja 2025 roku.

