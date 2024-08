Przegrał z Avengers, teraz powróci w serialu Vision Quest. Nikt się go nie spodziewał

fot. materiały prasowe

Jak donosi The Hollywood Reporter, w serialu MCU pod tytułem Vision Quest ważną rolę odegra złoczyńca Ultron, który walczył z grupą superbohaterów w filmie Avengers: Czas Ultrona. Ponownie tę postać zagra James Spader. Okoliczności fabularne jego powrotu nie są znane, ale fani dobrze wiedzą, że Ultron był ściśle związany z postacią Visiona. Samego Ultrona stworzył Iron Man, ale to ten czarny charakter był twórcą Visiona. The Hollywood Reporter, Entertainment Weekly oraz Deadline potwierdziły tę informację w niezależnych źródłach, więc nie jest ona uznawana za plotkę.

Vision Quest - powroty w serialu MCU

Natomiast według nieoficjalnych informacji Deadline, jest szansa na to, że w serialu pojawi się również Wanda Maximoff, aka Scarlet Witch, którą ponownie zagrałaby Elizabeth Olsen. Fani czekają na informację o tym, czy Wanda żyje, czy nie, od premiery filmu Doktor Strange w multiwersum obłędu. Szczegóły fabularne jej ewentualnego powrotu również nie są znane. Na pewno na ekranie zobaczymy Paula Bettany'ego w roli białego Visiona, który zadebiutował w WandaVision.

Fot. Marvel

Za sterami serialu stoi doceniany Terry Matalas, który znany jest z hitu 12 małp oraz ze znakomicie ocenianego trzeciego sezonu Star Trek: Picard.

Prace na planie serialu mają ruszyć na początku 2025 roku w Anglii. Przypomnijmy, że w ostatnich latach James Spader był główną gwiazdą serialu Czarna lista.