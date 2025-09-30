Współzałożyciel Rockstar Games wybrał najlepszą grę studia. Nie chodzi o Grand Theft Auto

fot. Rockstar Games

Dan Houser założył studio Rockstar Games w 1998 roku wraz ze swoim bratem Samem. Przez ponad 20 lat pracował m.in. nad takimi tytułami jak seria Grand Theft Auto, Bully, Max Payne 3, Midnight Club: Los Angeles czy Red Dead Redemption. Niedawno udzielił wywiadu serwisowi IGN, w którym zdradził, którą z tych produkcji uważa za najlepszą.

Zdaniem Housera, najlepszą grą, nad jaką miał okazję pracować, było Red Dead Redemption 2. Podał również powody swojej decyzji:

Red Dead 2, myślę, było najlepszą rzeczą, nad którą pracowałem. To najlepsza realizacja opowiadania historii w otwartym świecie, spójna tematycznie i doskonale rozumiejąca, jak konstruować gry, by zabrały odbiorców w emocjonalną podróż.

Dodał także, jakie inne gry szczególnie ceni i za co:

Myślę też o GTA 4, bo próbowaliśmy wtedy rozwinąć sposób opowiadania historii i zrobiliśmy to w fundamentalny sposób. Podobnie ze środkową częścią GTA 5 — to niesamowite, kiedy trójka bohaterów zaczęła ze sobą współgrać. Nie było to idealne, ale bardzo płynne. Ta środkowa część była naprawdę niezwykła. No i końcówka Red Dead 1 — to moje ulubione momenty.

Na zakończenie Houser wspomniał również, że dobrze zapamiętał prace nad Red Dead Redemption, Bully i Grand Theft Auto 3, ponieważ były to gry wprowadzające zupełnie nowe marki albo — jak GTA 3 — oferujące coś całkowicie świeżego i wcześniej niespotykanego w serii.