Współzałożyciel Rockstar Games wybrał najlepszą grę studia. Nie chodzi o Grand Theft Auto
Dan Houser, współzałożyciel firmy Rockstar Games, wyjawił w jednym z niedawnych wywiadów, którą z gier studia uważa za najlepsze dzieło. Dla niektórych jego odpowiedź może być zaskoczeniem.
Dan Houser założył studio Rockstar Games w 1998 roku wraz ze swoim bratem Samem. Przez ponad 20 lat pracował m.in. nad takimi tytułami jak seria Grand Theft Auto, Bully, Max Payne 3, Midnight Club: Los Angeles czy Red Dead Redemption. Niedawno udzielił wywiadu serwisowi IGN, w którym zdradził, którą z tych produkcji uważa za najlepszą.
Zdaniem Housera, najlepszą grą, nad jaką miał okazję pracować, było Red Dead Redemption 2. Podał również powody swojej decyzji:
Dodał także, jakie inne gry szczególnie ceni i za co:
Na zakończenie Houser wspomniał również, że dobrze zapamiętał prace nad Red Dead Redemption, Bully i Grand Theft Auto 3, ponieważ były to gry wprowadzające zupełnie nowe marki albo — jak GTA 3 — oferujące coś całkowicie świeżego i wcześniej niespotykanego w serii.
Źródło: ign.com
