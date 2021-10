The Umbrella Academy - teaser zapowiada datę premiery i miejsce akcji 3. sezonu

materiały prasowe

Netflix opublikował wideo zapowiadające 3. sezon The Umbrella Academy. Pojawił się on na stronie serialu na platformie Netflix w sekcji zwiastuny. Jest to animowana sekwencja, która potwierdza, że premiera 3. sezonu dopiero w 2022 roku.

To wideo, które możecie także obejrzeć poniżej, zdradza również, że historia 3. sezonu w jakiejś części będzie rozgrywać się w lokacji zwanej hotel Oblivion. Jest to miejsce, które powinno być bardzo dobrze znane fanom komiksowego pierwowzoru.

Drugie wideo to Justin H. Min w swojej roli składana życzenia urodzinowe.

Umbrella Academy - teaser 3. sezonu

View this post on Instagram Post udostępniony przez The Umbrella Academy (@umbrellaacad)

W obsadzie 3. sezonu są Elliot Page oraz Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Justin H. Min, Ritu Arya, Adam Godley, Colm Feore, Cazzie David, Justin Cornwell, Genesis Rodriguez, Britne Oldford i Jake Epstein. Steve Blackman jest showrunnerem. Nowy sezon ma mieć 10 odcinków.

W 3. sezonie nasi herosi lądują w alternatywnej rzeczywistości, gdzie poznają członków Akademii Sparrow.