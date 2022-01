Umierając żyjemy: klasyk Roberta Silverberga będzie wznowiony

Rebis

Dom Wydawniczy Rebis kontynuuje wydawanie serii Wehikuł Czasu, w której prezentowane są klasyczne utwory science fiction. Pierwszą tegoroczną pozycją będzie powieść Umierając żyjemy amerykańskiego pisarza Roberta Silverberga.

Umierając żyjemy należy do najlepszych i najgłośniejszych powieści Roberta Silverberga. Tytuł ten został nominowany do nagród Hugo i Nebula.

Oto okładka i opis książki:

Źródło: Rebis

David Selig od dzieciństwa ma zdolności telepatyczne. Bez trudu czyta w myślach innych ludzi i poznaje ich najgłębiej skrywane sekrety. Z czasem jednak dochodzi do wniosku, że ten dar jest zarówno narzędziem władzy, jak i przekleństwem. Wkraczający w wiek średni, coraz bardziej wyalienowany Selig nie potrafi nawiązać normalnych związków z ludźmi. Ledwo wiąże koniec z końcem, utrzymując się z pisania prac semestralnych dla studentów. Jest coraz bardziej zniesmaczony tym, co dzieje się w Ameryce. Na domiar złego odkrywa, że jego cudowny dar zaczyna z niewiadomego powodu zanikać…

Umierając żyjemy ukaże się 25 stycznia.

Robert Silverberg (ur. 1935) – amerykański pisarz i redaktor, najbardziej znany z książek science fiction. Urodził się w Nowym Jorku, studiował literaturę angielską na Uniwersytecie Columbia. Rozpoczął karierę pisarską w wieku 20 lat i opublikował pod własnym nazwiskiem lub pseudonimami kilkaset książek, m.in. Człowieka w labiryncie, Wieżę światła, Czas przemian, Zamknięty świat i bestsellerowy cykl o Majipoorze. Zdobył cztery nagrody Hugo i pięć nagród Nebula. Został wybrany do Galerii Sławy Science Fiction, a w 2004 roku stowarzyszenie Science Fiction and Fantasy Writers of America przyznało mu nagrodę Wielkiego Mistrza za całokształt twórczości.