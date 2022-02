Uncharted: Kolekcja Nathana Drake'a na PlayStation za pół ceny. Promocja w sam raz na premierę filmu

fot. SIE

Premiera filmu Uncharted w kinach to doskonała okazja, by gracze, którzy do tej pory nie mieli do czynienia z tą serią, nadrobili zaległości. Pomocny w tym może okazać się również fakt, że cyfrowa wersja Uncharted: Kolekcja Nathana Drake'a, czyli z zremasterowanej trylogii, która dostępna jest na konsolach PlayStation 4 i PS5 (w ramach kompatybilności wstecznej) jest aktualnie dostępna na promocji -50% w PS Store. Oznacza to, że pakiet trzech naprawdę solidnych gier możecie zakupić za 39,50 zł. Taka cena obowiązywać będzie do 3 marca.

W skład Kolekcji Nathana Drake'a wchodzą kampanie jednoosobowe z następujących produkcji: Uncharted: Drake’s Fortune, Uncharted 2: Among Thieves oraz Uncharted 3: Drake’s Deception. Niezdecydowani mają również możliwość sprawdzenia wersji demonstracyjnej przed zakupem - ta również dostępna jest w PlayStation Store.

