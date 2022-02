Uncharted - reżyser o scenie po napisach z filmu. Aktor wyjaśnia swoje cameo w widowisku

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. materiały prasowe

Film Uncharted oparty na jednej z najpopularniejszych serii gier wideo na świecie w końcu trafił do kin. W produkcji pojawia się scena po napisach, w której Nathan rozmawia z najemnikiem o imieniu Gage, który ujawnia, że ​​pracuje dla Gabriela Romana, złoczyńcy z pierwszej gry o poszukiwaczu skarbów. Nate ma zamiar wymienić swój pierścień Drake'a na mapę nazistów, która pomoże mu znaleźć skarb, ale Gage i jego zbiry nie chcą jej oddać tak łatwo. Jednak z pomocą przychodzi Sully w swojej ikonicznej koszuli z gier i z klasycznym wąsem na twarzy. Reżyser filmu, Ruben Fleischer, wyjawił, że wspomniana sekwencja została nakręcona, aby przedstawić widzom pogłębienie relacji Nate'a i Sully'ego, pokazać, że po zakończeniu swojej pierwszej przygody nadal pracują razem. Natomiast kultowy wąs Sullivana był hołdem złożonym serii gier.

Ponadto Nolan North, który w grach użycza głosu Drake'owi wypowiedział się na temat swojego cameo w widowisku. Dla przypomnienia pojawia się on w scenie, w której Nate i Chloe lądują w pewnym turystycznym kurorcie na wyspie. Jednym z gości ośrodka, który zagaduje bohaterów jest własnie North. Aktor stwierdził, że camea mogą być drażliwe, ponieważ sam nie lubi jak się go wyrywa z historii w filmie pewnymi nawiązaniami. Jednak cameo, które mu zaproponowano było szybkie, pasowało do schematu produkcji i było po prostu fajne, dlatego zdecydował się na udział.

Ponadto w sieci pojawiły się zdjęcia figurki Nathana inspirowanej filmem od firmy Diamond Select Toys:

Uncharted - Nathan figurka

Natomiast Sophia Ali, która wciela się w filmie w rolę Chloe Frazer potwierdziła, że ​​grała w niektóre z gier z serii podczas kręcenia widowiska, podobnie jak inni członkowie obsady i ekipy. Twierdzi, że nie tylko pozwoliło im to lepiej wyczuć postacie, ale także zaowocowało większą liczbą elementów z gier, które zostały wprowadzone do filmu.

Uncharted - film można obecnie oglądać na ekranach polskich kin.

