Under the Bridge -pełny zwiastun serialu. Gwiazda Czasu krwawego księżyca w mrocznym thrillerze

Na przełomie 2023 i 2024 roku, gdy do kin wszedł film Czas krwawego księżyca, wszyscy zachwycali się rolą Lily Gladstone, która zdobyła za nią wiele nagród, w tym nominację do Oscara. W kwietniu 2024 roku świat zobaczy ją w głównej roli w mrocznym serialu Under the Bridge. Pełny zwiastun pokazuje, czego mamy oczekiwać. Projekt oparty jest na książce pod tym samym tytułem, której autorką jest Rebecca Godfrey. Serial ma liczyć osiem odcinków.

Under the Bridge - zwiastun

Under the Bridge - o czym jest serial?

Under the Bridge opowiada historię, która bazuje na prawdziwych wydarzeniach i przedstawia sprawę zaginięcia 14 letniej Reeny Virk, która razem z przyjaciółmi poszła na imprezę, ale nie wróciła już nigdy do domu. Śledztwem zajmie się para Godfrey (Riley Keough) oraz Bentland (Lily Gladstone).

Under the Bridge - zdjęcia

Under the Bridge - obsada i produkcja

W obsadzie poza Lily Gladstone i Riley Keough zobaczymy także takie nazwiska jak Izzy G, Chloe Guidry, Ezra Faroque Khan, Archie Panjabi, Vritika Gupta, Javon “Wanna” Walton oraz Aiyana Goodfellow.

Quinn Shephard adaptowała książkę na scenariusz, a reżyserką pierwszego odcinka jest Geeta Patel.

Under the Bridge - premiera w USA na platformie Hulu odbędzie się 17 kwietnia. Tytułu Hulu zawsze trafiają do Polski na Disney+. Data premiery nie jest znana.