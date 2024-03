unOrdinary: zobacz plansze z pierwszego tomu nowej mangi

HarperYA

Seria unOrdinary rozpoczęła się jako sieciowy projekt Uru-chan (Chelsey Han) na platformie Webtoon, ale zyskała na tyle dużą popularność, że ukazała się także drukiem. Teraz trafi także do rąk polskich czytelników.

Jest to historia Johna, który dostaje się do szkoły z rówieśnikami obdarzonymi specjalnymi mocami. Choć początkowo trzyma się na uboczu, to szybko zostaje wciągnięty w szkolne intrygi i bezwzględną rywalizację.

Pierwszy tom unOrdinary ukaże się nakładem wydawnictwa HarperYA już za tydzień, 27 marca. Poniżej możecie zobaczyć przykładowe plansze z tej mangi, a także poznać jej opis.

John jest zwyczajnym nastolatkiem chodzącym do niezwyczajnej szkoły, w której uczniowska elita posiadła nadludzkie moce i nadprzyrodzone zdolności. John ma swój własny świat. Woli pozostawać w cieniu. A im rzadziej go zauważają, tym bezpieczniej się czuje w nieprzyjaznym tłumie zapełniającym korytarze Wellston High.

Jednak kiedy koledzy zaczynają podejrzewać, że John ma coś do ukrycia, szybko obierają go sobie za cel. Chłopak zostaje wciągnięty w bezwzględny świat wojen o wpływy oraz śmiertelnie niebezpiecznych spisków i zdrad, a tajemnice jego przeszłości grożą zmianą porządku społecznego w szkole. I nie tylko…

uru-chan (Chelsey Han) dorastała w Acton w stanie Massachusetts. Wielbicielka mangi i anime, sama nauczyła się rysować i pisać własne historie. Jej „unOrdinary” stał się jednym z najpopularniejszych komiksów internetowej platformy Webtoon, a teraz jest dostępny w wydaniu książkowym.