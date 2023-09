Upload - zwiastun 3. sezonu. Powrót technologicznego świata

fot. materiały prasowe

Upload to serial osadzony w realiach science fiction, gdzie telefony holograficzne, autonomiczne pojazdy, rozwinięta sztuczna inteligencja oraz drukarka 3D do żywności są normą. Ta szalona rzeczywistość doczeka się już 3. sezonu. Prime Video podzielił się zwiastunem nadchodzących odcinków. Zobaczcie sami.

Upload - zwiastun 3. sezonu

Upload: sezon 3 - fabuła, obsada

Nora (Andy Allo) oraz Nathan (Robbie Amell) próbują odnaleźć się w swoim związku, w międzyczasie chcą powstrzymać tajemniczy spisek, który grozi zniszczeniem ludzkości. Mają nadzieję na permanentne zamknięcie Freeyond i spokojne, wspólne życie. Tymczasem w Lakeview aktywowano kopię zapasową Nathana, a Ingrid nie zamierza pozwolić, aby jej druga szansa na miłość przepadła. Natomiast w prawdziwym świecie Aleesha wspina się po szczeblach kariery w Horizen, zarządzając edukacją na temat AI. W tym samym czasie wplątuje się w romantyczną relację. Luke, osamotniony w Lakeview, jest zmuszony zgromadzić fundusze na swój pobyt w raju, co zmusza go do pracy w Szarej Strefie.

Oprócz Allo i Amella, do obsady należą: Kevin Bigley, Allegra Edwards, Zainab Johnson oraz Owen Daniels.

Upload: sezon 3 - produkcja, premiera

3. sezon Upload, podobnie jak poprzednie, jest wyreżyserowany przez Grega Danielsa. Jest on showrunnerem serialu. Za produkcję wykonawczą odpowiadają Howard Klein, Jeff Blitz oraz Daniels. Studiem dystrybuującym jest Amazon Studios.

Upload - premiera 3. sezonu już 20 października na Prime Video.