Usta Usta 5 - zdjęcia z planu nowej serii. Kto w obsadzie?

fot. Bartosz Krupa/East News

TVN oficjalnie ogłosił, że we wrześniu 2020 roku rozpoczęły się zdjęcia do 5. sezonu Usta usta. Potwierdzono też, że do obsady dołączyli Edyta Olszówka (Agata), Paweł Małaszyński (Dominik), Anna Smołowik (Ulka), Karolina Kominek (Joanna), Dariusz Biskupski (Marian), Katarzyna Pakosińska (Renata) i Paulina Szostak (Róża). A w rolę Oksany - ulubionej ukraińskiej opiekunki do dzieci, obecnie asystentki Agnieszki, wcieli się znana z pierwszych trzech sezonów Elena Leszczyńska.. Nowe odcinki są kręcone w Warszawie.

W obsadzie znaleźli się ponownie Paweł Wilczak, Sonia Bohosiewicz, Wojciech Mecwaldowski, Magdalena Popławska, Marcin Perchuć, Anna Czartoryska-Niemczycka, Magdalena Walach, Mateusz Damięcki, Roman Frankl, Marta Chodorowska, Anna Nehrebecka, a także młode pokolenie aktorów – Maciej Marcin Tomaszewski, Łukasz Gawroński, Oliwia Ogorzelska, Aniela Płudowska i Olga Rayska.

Usta Usta 5 - zdjęcia

Usta Usta - sezon 5

Za reżyserię nowych odcinków odpowiada Łukasz Jaworski (1-6) i Bartłomiej Ignaciuk (7-9), producentem jest Oriana Kujawska, autorami scenariusza są Katarzyna Krzysztopik wraz z Wojciechem Bockenheimem, który jest również producentem nadzorującym.

Usta Usta 5 mają mieć 9 odcinków, a premiera zaplanowana jest na 2021 rok.