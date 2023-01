Uwierz w ducha - Channing Tatum szykuje remake klasyka. Będzie inny niż oryginał

fot. materiały prasowe

Channing Tatum w rozmowie z Vanity Fair wyjawił, że jego firma produkcyjna Free Association ma prawa do Uwierz w ducha z 1990 roku. Zapowiedział otwarcie, że szykuje remake i prawdopodobnie zagra w nim główną rolę, którą w oryginale grał Patrick Swayze.

Uwierz w ducha - remake powstanie?

Aktor dodał, że zrobią remake trochę inaczej, więc nie będzie to odtworzenie historii jeden do jednego. Uważa, że trzeba trochę pozmienić i nawiązać do niektórych problematycznych stereotypów w oryginale.

Przypomnijmy, że Uwierz w ducha był fenomenem w latach 90. Zebrał on na całym świecie 505,7 mln dolarów przy budżecie 22 mln dolarów. Uzyskał też pięć nominacji do Oscara, a wygrał dwie statuetki w kategoriach najlepszy scenariusz i najlepsza aktorka drugoplanowa w osobie Whoopi Goldberg.

Channing Tatum miał kilka lat przerwy w karierze aktorskiej, ale w 2022 roku z powodzeniem powrócił w hicie Zaginione miasto, który zebrał na całym świecie dobre 190,8 mln dolarów przy budżecie 68 mln dolarów. Miał też rolę epizodyczną w kini akcji pt. Bullet Train.