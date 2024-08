Uznany za niewinnego bez jednej z gwiazd w 2. sezonie. Aktor nie jest zainteresowany kontynuacjami

fot. Apple TV+

Reklama

W ubiegłym miesiącu Apple oficjalnie zamówił drugi sezon Uznany za niewinnego, czyli serialowej ekranizacji powieści autorstwa Scotta Turowa. Wciąż nieznane są szczegóły dotyczące historii w kolejnych odcinkach, ale jeden z aktorów zapowiedział, że nie wróci już do serialu. Peter Sarsgaard nie wcieli się ponownie w prokuratora Tommy’ego Molto, co potwierdził w rozmowie z IndieWire. Aktor podał konkretny powód swojej decyzji.

Uznany za niewinnego - Peter Sarsgaard nie wróci w 2. sezonie

Sarsgaard stwierdził, że nie interesują go kontynuacje i nie chce wracać w kolejnych sezonach żadnych seriali, w których weźmie udział w przyszłości:

Niezbyt interesują mnie sequele. Myślę, że zawsze będę pracował tylko nad jednym sezonem czegokolwiek… Wydaje mi się, że jestem osobą jednosezonową.

Czasami mówię to swoim dzieciom. Być może przez lata zrobiłem 90, 100 różnych rzeczy, między innymi filmów, seriali, czy sztuk teatralnych. Zawsze powtarzam: „Jestem bardzo dobry w witaniu się i żegnaniu”. Pożegnania są bardzo cenne, bo wtedy trzeba poszukać innego źródła inspiracji i wtedy się zmieniamy. Ciągle jestem pytany, czy przytyłem, schudłem, zapuściłem brodę i tak dalej. Po prostu cały czas to wszystko robię. Gdybym grał w coś w kółko, musiałbym ciągle wracać na to samo terytorium. Właściwie odkryłem, że aktorstwo było naprawdę cenne, jeśli chodzi o bycie osobą, i myślę, że po części wynika to z tego, że miałem te wszystkie naprawdę interesujące doświadczenia, nie tylko grając różne postacie, ale współpracując z różnymi ludźmi.

Książka Uznany za niewinnego doczekała się kontynuacji zatytułowanej Niewinny. Historia opowiada o prawnikach granych przez Sarsgaarda oraz Jake’a Gyllenhaala, którzy ponownie spotykają się po 20 latach, gdy żona drugiego z nich umiera. Nie wiadomo, czy właśnie ten wątek zostanie przedstawiony w drugim sezonie serialu.

Uznany za niewinnego - o czym jest?

Fabuła opowiada o brutalnym morderstwie, które wywraca do góry nogami chicagowskie Biuro prokuratora, gdy o popełnienie zbrodni zostaje podejrzany główny zastępca prokuratora Rusty Sabich (Gyllenhaal). Mężczyzna musi mierzyć się z oskarżeniami o zabójstwo kochanki. Jego żona, Barbara (Ruth Negga), musi walczyć o ocalenie jej rodziny i poradzić sobie z procesem męża, który zostaje nagłośniony przez media.