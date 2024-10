Uznany za niewinnego - 2. sezon z totalnym zaskoczeniem. Nowa protagonistka i inny materiał źródłowy

Apple TV+

Uznany za niewinnego okazał się jednym z najpopularniejszych seriali w historii platformy Apple TV+. Produkcja, w której w główną rolę Rusty'ego Sabicha wcielił się Jake Gyllenhaal, od samego początku była pomyślana jako serial limitowany - wieści o powstaniu 2. sezonu były więc zaskakujące, tym bardziej, że twórcy wyczerpali materiał źródłowy w postaci książki Scotta Turowa o tym samym tytule.

Jak raportuje jednak teraz serwis Deadline, odpowiedzialni za produkcję znaleźli pomysł na nową odsłonę serii. Fabularną podstawą dla niej będzie książka Dissection of a Murder autorstwa Jo Murray, która ma zadebiutować dopiero na wiosnę 2026 roku. To thriller prawniczy opowiadający historię Leili Reynolds, która otrzymała do poprowadzenia pierwszą w swojej karierze sprawę o morderstwo. Istotne jest to, że mąż protagonistki jest prokuratorem, a ona sama musi zadbać o ochronę swoich długo skrywanych sekretów.

To właśnie Leila Reynolds ma być główną bohaterką 2. sezonu Uznanego za niewinnego, co siłą rzeczy doprowadza do wniosku, że produkcja zamieni się w antologię. Były plany, by w nowej odsłonie serii - wzorem Białego lotosu - wróciły "jedna lub dwie postacie" z 1. sezonu, jednak w chwili obecnej nie jest jasne, czy okaże się to w ogóle możliwe.

