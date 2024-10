Uzumaki - nagły spadek jakości anime. Twórca wyjaśnia powody

fot. Adult Swim

Uzumaki to manga z gatunku horroru, której autorem jest Junji Ito. W latach 1998-1999 wydano trzy tomy, które były chwalone przez recenzentów, co zaowocowało wieloma nagrodami. Manga zyskała też dużą popularność wśród czytelników.

W 2000 roku na podstawie Uzumaki powstały dwie gry wideo, a także nakręcono filmową adaptację wyreżyserowaną przez Higuchinsky. Po wielu latach manga doczekała się również adaptacji w wersji anime, za której produkcję odpowiadają Production I.G USA i Adult Swim. 29 września miał premierę na platformie Max pierwszy odcinek, którym widzowie byli zachwyceni. Chwalono stronę wizualną, kreskę oraz odpowiedni sposób adaptacji. Niestety w kolejnym epizodzie doszło do wyraźnego obniżenia jakości animacji, co nie spodobało się fanom.

Teraz Jason DeMarco, producent wykonawczy Uzumaki, wypowiedział się na temat spadku jakości serialu na portalu społecznościowym Bluesky.

Wszystko w porządku, wiedzieliśmy, że tak się stanie. Nie mogę mówić o tym, co się wydarzyło, ale zostaliśmy oszukani, a opcje były następujące: A) nie zakończyć tego, nic nie wyemitować i nazwać to porażką, B) po prostu to skończyć, wyemitować 1. odcinek i pozostawić go niedokończonym lub C) wyemitować wszystkie cztery, z wadami i zaletami. Z szacunku dla ciężkiej pracy wybraliśmy opcję C. Po tak długim oczekiwaniu ma to sens, że ludzie będą wściekli. Niestety, nie mogę im powiedzieć, na kogo zrzucić winę... ale ktoś tu na pewno jest winny i wszyscy musieliśmy zrobić, co w naszej mocy, kiedy wszystko się zawaliło. Może inni podjęliby inne decyzje. Zrobiliśmy, co mogliśmy, z tym, co mieliśmy.

Warto przypomnieć, że projekt został ogłoszony w 2019 roku. Rok później pojawił się zwiastun, w którym można było usłyszeć japońskich aktorów głosowych. Jednak pandemia wymusiła przebudowę anime. Doszło do opóźnień i zmian producentów. 1. odcinek wyreżyserował Hiroshi Nagahama, a animację wykonało studio Fugaku. Z kolei 2. epizod wyreżyserował Yuji Moriyama, a animację wykonało studio Akatsuki. Twórca dalej kontynuował w swoim wpisie:

Wiele osób ciężko pracowało nad tym serialem i nie sądziłem, że działania jednej lub dwóch osób powinny być powodem, dla którego nigdy nie ujrzałoby to światła dziennego. Może był to zły wybór. Naprawdę nie wiem. Ale ci ludzie mają prawo być zirytowani i rozczarowani. Cieszę się, że to lubicie.

DeMarco skasował swój komentarz, ale w Internecie pozostały zrzuty ekranu. Zobaczcie poniżej fragmenty słabej animacji z drugiego odcinka, które tak zniesmaczyły widzów.

Uzumaki - fabuła

Uzumaki opowiada historię uczennicy liceum Kirie Goshimy, która mieszka w przeklętym miasteczku Kurôzu-cho, małym, otulonym mgłą miejscu położonym na wybrzeżu Japonii. Pewnego dnia rozpoczyna się seria nadprzyrodzonych wydarzeń związanych ze spiralami.