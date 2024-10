Najsłynniejszy głos Dragon Ball przemówi po angielsku dzięki AI. Rusza oficjalna współpraca

fot. Toei Animation // zrzut ekranu z yt BikoTheAnimator

Masako Nozawa, która znana jest z podkładania głosu Goku we franczyzie Dragon Ball, połączyła siły z firmą wykorzystującą sztuczną inteligencję w ramach inicjatywy tworzenia dubbingu w językach innych niż japoński dla produktów i usług spoza branży aktorskiej.

Aoni Production, agencja, do której należy Nozawa, nawiązała współpracę z CoeFont Co Ltd, firmą specjalizującą się w technologii AI związanej z wykorzystywaniem głosu. W związku z tym 10 aktorów dubbingowych, w tym Nozawa i Banjo Ginga (anime Food Wars), pozwolą CoeFont na wykorzystanie ich głosów do konwersji za pomocą sztucznej inteligencji na kilka różnych języków, w tym angielski i chiński. Firma planuje wykorzystać tę technologię w produktach z asystentem głosowym, takich jak Alexa i Asystent Google firmy Amazon, a także w innych produktach wyposażonych w nawigację oraz urządzeniach medycznych.

Wiele osób zaczęła się martwić, czy wykorzystywanie w ten sposób sztucznej inteligencji nie zaszkodzi aktorom, a także czy ich prawa będą chronione. W niedawnym oświadczeniu dyrektor generalny Aoni Production, Kenjiro Takeuchi, stwierdził, że technologia głosowa AI, w tym konkretnym kontekście, nie jest wrogiem, ale raczej narzędziem.

Przede wszystkim ważne jest, aby myśleć, że sztuczna inteligencja jest narzędziem wspierającym ludzi i technologią, która ma być używana do rozszerzania naszych możliwości. Chcę, aby wszyscy zrozumieli, że postacie nadal będą się rodzić, dzięki ludzkim aktorom, którzy tchną w nie życie... postanowiliśmy współpracować z CoeFont w celu wykorzystania wdzięku, który tkwi w głosach, który nie jest w zakresie pracy aktorów dubbingowych, przy jednoczesnej zdecydowanej ochronie praw wykonawców.

Prezes CoeFont, Shogo Hayakawa, jest przekonany, że projekt firmy jest zarówno etyczny, jak i legalny.

Uważam, że urok głosów japońskich aktorów głosowych jest jednym z najlepszych na świecie. Jestem bardzo podekscytowany szansą rozszerzenia możliwości tych atrakcyjnych głosów, jednocześnie chroniąc ich prawa. Byłbym szczęśliwy, gdybyśmy mogli je rozprzestrzenić na cały świat za pośrednictwem wielojęzyczności, co jest możliwe tylko dzięki sztucznej inteligencji.

Masako Nozawa jest jedną z najbardziej znanych i najpopularniejszych aktorek głosowych w Japonii. Podkładała głos od lat 60. - dubbingowała postacie z anime Ultra B, Galaxy Express 999, Beast King GoLion, Go! Go! Loser Ranger i wiele innych. Od ponad 30 lat użycza głosu Goku w serii Dragon Ball. Powróci do swojej roli w Dragon Ball Daima, który zadebiutuje 18 października na Netflix.

Dragon Ball Daima - zdjęcia

Dragon Ball Daima

