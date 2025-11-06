Nowy thriller z Robertem Pattinsonem i Denzelem Washingtonem - są pierwsze zdjęcia z planu!

fot. Warner Bros. Pictures

W Here Comes the Flood główne role zagrają Robert Pattinson, dla którego to nie będzie pierwsza współpraca z Netflixem, Denzel Washington i Daisy Edgar-Jones. W obsadzie znaleźli się również: Danai Gurira, Sean Harris, Moises Arias i Justin Kirk.

Scenariusz filmu napisał Simon Kinberg, nominowany do Oscara za Marsjanina, a za kamerą stanie Fernando Meirelles. Fabuła będzie się koncentrować na strażniku bankowym, kasjerce i mistrzu złodziei, którzy wikłają się w pełną zwrotów akcji grę oszustw i podwójnych zdrad.

Na udostępnionych fotografiach widać Roberta Pattinsona i Denzela Washingtona, trzymających scenariusze i przygotowujących się do scen w stanie New Jersey. Zdjęcia do filmu mają potrwać do stycznia 2026 roku.

Premiera na platformie Netflix planowana jest na koniec 2026 roku. Projekt przez lata przechodził zmiany – pierwotnie miał go reżyserować Jason Bateman, a w obsadzie rozważano Roberta Downeya Jr. Pomimo to, finalna obsada prezentuje się obiecująco, a film może okazać się jednym z najciekawszych thrillerów Netflixa w nadchodzących latach.