Nowy thriller z Robertem Pattinsonem i Denzelem Washingtonem - są pierwsze zdjęcia z planu!

Here Comes the Flood to nowy thriller Netflixa z plejadą wielkich nazwisk. Reżyserem jest Fernando Meirelles, twórca Miasta Boga i Dwóch papieży. Zapowiada się gwiazdorska gra podstępów i zbrodni!
Amelia Adaszak
robert pattinson 
netflix
Robert Pattinson fot. Warner Bros. Pictures
W Here Comes the Flood główne role zagrają Robert Pattinson, dla którego to nie będzie pierwsza współpraca z Netflixem, Denzel Washington i Daisy Edgar-Jones. W obsadzie znaleźli się również: Danai Gurira, Sean Harris, Moises Arias i Justin Kirk. 

Scenariusz filmu napisał Simon Kinberg, nominowany do Oscara za Marsjanina, a za kamerą stanie Fernando Meirelles. Fabuła będzie się koncentrować na strażniku bankowym, kasjerce i mistrzu złodziei, którzy wikłają się w pełną zwrotów akcji grę oszustw i podwójnych zdrad. 

Robert Pattinson - wszystkie nadchodzące filmy. Ambitne kino niezależne i wielkie blockbustery

Na udostępnionych fotografiach widać Roberta Pattinsona i Denzela Washingtona, trzymających scenariusze i przygotowujących się do scen w stanie New Jersey. Zdjęcia do filmu mają potrwać do stycznia 2026 roku.

Zobacz pierwsze zdjęcia z planu!

Premiera na platformie Netflix planowana jest na koniec 2026 roku. Projekt przez lata przechodził zmiany – pierwotnie miał go reżyserować Jason Bateman, a w obsadzie rozważano Roberta Downeya Jr. Pomimo to, finalna obsada prezentuje się obiecująco, a film może okazać się jednym z najciekawszych thrillerów Netflixa w nadchodzących latach.

Źródło: screenrant.com/X(@_filmcrave)

