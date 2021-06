Velma - bohaterka w nowej kreskówce będzie Azjatką. Niektórzy fani wpadli w szał

fot. materiały prasowe

W lutym HBO Max ogłosiło, że pracuje nad serialem animowanym dla dorosłych pod tytułem Velma, który opowiada o tytułowej postaci znanej z gangu Scooby'ego z kreskówek. Tom Ascheim, prezes Warner Bros. Global Kids, Young Adults and Classics, podczas wydarzenia The TV Kids Summer Festival, ujawnił nowe szczegóły dotyczące nadchodzącej serii. Zdradził on, że w tej wersji główna bohaterka będzie pochodziła z Azji Wschodniej, a akcja produkcji będzie działa się w świecie, w którym nie ma Scooby'ego i reszty członków gangu detektywów. Wiadomość o zmianie pochodzenia rasowego Velmy sprawiła, że niektórzy fani postanowili wyrazić swoje oburzenie w sieci. Jednak pojawiły się również głosy wspierające projekt.

https://twitter.com/teadalek/status/1403016832445976577

https://twitter.com/Wierd_o78033920/status/1403033100431630345

https://twitter.com/StopTweetingMia/status/1403043115523403776

Pozostałe szczegóły fabuły produkcji nie są znane. Głosu tytułowej postaci w serialu użyczy Mindy Kaling.