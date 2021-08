Venom 2 i Hotel Transylvania 4 - Sony rozważa opóźnienie premier. Czy w grę wchodzi VOD?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Sony Pictures

Nowe informacje o potencjalnych zmianach w kalendarzu premier pochodzą od portalu Deadline. Jest to więc doskonałe źródło, ale Sony Pictures na razie nie komentuje ich doniesień.

Dziennikarze twierdzą, że producenci z Sony rozważają opóźnienie premiery Venoma 2. Najpierw słyszeli, że pod uwagę brany jest styczeń 2022 roku, potem, że październik 2021 roku. Decyzja jeszcze nie zapadła, ale październik wydaje się mało prawdopodobny, bo - póki co - jest tam silna konkurencja ze strony takich tytułów jak Halloween zabija, Diuna i Nie czas umierać. Decyzja jeszcze nie zapadła, ale wedle informacji szukana jest nowa data. Wszystko więc wskazuje, że Venom 2 nie trafi do kin we wrześniu 2021 roku, jak zapowiadano. Variety natomiast twierdzi, że 15 października 2021 roku to nowa data premiery w USA filmu Venom 2. Przesunięcia zazwyczaj są globalne.

screen z YouTube

Inna decyzja tyczy się Hotelu Transylvania 4. Według dziennikarzy po opóźnieniu premiery z lipca 2021 roku na jesień, tym razem Sony rozważa przeniesienie animacji do platformy streamingowej. Według danych do kin w Los Angeles i Nowym Jorku mogą wejść tylko osoby zaszczepione, a to jednoznacznie zmusza dystrybutorów do ucieczki z filmami familijnymi, bo dzieci nie mogą być szczepione przeciwko COVID-19. Te dwa miasta są kluczowe w zbieranie wpływów ze sprzedaży biletów do kin. Nie wiadomo, jak platforma jest brana pod uwagę.

Natomiast animacja Rodzina Addamsów 2 na pewno nie zostanie opóźniona, bo premiera jest powiązana z działaniami lukratywnych partnerów promocyjnych filmu.

Według dziennikarzy kluczowy dla rynku będzie najbliższy weekend. Wówczas się okaże, jak bardzo nowa mutacja koronawirusa odstrasza widzów od kin. Premiera Free Guy więc jest niezwykle ważna dla kolejnych decyzji dystrybutorów.

Nie wiadomo, kiedy decyzje odnośnie Venoma 2 i Hotelu Transylvania 4 zostaną podjęte.