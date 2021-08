Venom 2 - JK Simmons pojawi się w filmie?

Źródło: Marvel/Sony

Venom 2: Carnage to film, który należy do tworzonego przez Sony uniwersum kręcącego się wokół postaci związanych ze Spider-Manem. Jednak być może okaże się, że produkcja funkcjonuje również w świecie MCU. Otóż na stronie internetowej brytyjskiej sieci kin Vue Cinemas pojawiło się streszczenie projektu. W nim ujawniono, że w widowisku pojawi się J.K. Simmons. Dla przypomnienia aktor wcielał się J. Jonah Jamesona w trylogii filmów o Pajączku z Tobey Maguire'em. Ostatnio Simmons powtórzył tę rolę w 2019 roku w produkcji Spider-Man: Daleko od domu, która należy do MCU. Być może to oznacza, że Venom 2 dzieje się w tym samym świecie, co film o Pajączku (lub innym, biorąc pod uwagę wprowadzenie multiwersum).

https://twitter.com/spidermanworrld/status/1427275429153591305

W filmie tytułowy antybohater musi zmierzyć się z Cletusem Kasadym, seryjnym mordercą, którego ciało również łączy się z symbiotem. Po tym wydarzeniu ucieka z więzienia i sieje chaos i zniszczenie jako demoniczny Carnage. W obsadzie produkcji znajdują się Tom Hardy, Woody Harrelson, Michelle Williams, Naomie Harris, Reid Scott, Stephen Graham. Reżyseruje Andy Serkis na podstawie scenariusza autorstwa Kelly Marcel.

Venom 2 - premiera w polskich kinach 15 października.