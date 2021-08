Venom - quiz wiedzy. Jak dobrze znasz film?

fot. Sony Pictures Entertainment // Marvel Entertainment

Venom jest superbohaterskim filmem, który trafił do kin w 2018 roku. Nie należy jednak do MCU, choć powstał na podstawie komiksów Marvela, co wynika z tego, że właścicielem praw do tytułowej postaci jest Sony Pictures Entertainment. Do osobnego uniwersum tej wytwórni należą również filmy o Spider-Manie z Tomem Hollandem oraz nadchodzący Morbius i Kraven Łowca.

Reżyserem filmu jest Ruben Fleischer, a za scenariusz odpowiadają Scott Rosenberg, Jeff Pinkner, Kelly Marcel i Will Beall. W głównego bohatera wciela się Tom Hardy, a w pozostałych rolach wystąpili: Michelle Williams, Riz Ahmed, Scott Hazell i Reid Scott. Venom opowiada o dziennikarzu Eddiem Brocku, który zyskuje supermoce po tym, jak łączy się z symbiotem z kosmosu. Razem starają się powstrzymać jego gatunek, planujący inwazję na Ziemię.

Superprodukcja spotkała się negatywnymi ocenami ze strony krytyków. Problemem okazała się chaotyczna historia i brak powiązań ze Spider-Manem. Mimo to Venom osiągnął sukces finansowy. Zarobił 856 milionów dolarów na całym świecie, zajmując 7. miejsce w rankingu najbardziej dochodowych produkcji 2018 roku. Pokonał nawet drugą część Deadpoola.

Przygotowaliśmy dla was quiz, w którym sprawdzicie jak dobrze zapamiętaliście film Venom. Najedzcie się homarów i przyciszcie muzykę, bo czeka was ostra jazda bez trzymanki!

