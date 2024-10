Ile jest scen po napisach w Venom 3? Co dalej z uniwersum Sony?

fot. materiały prasowe

Venom 3: Ostatni taniec już dziś w kinach. To pożegnanie Toma Hardy'ego z trylogią o antybohaterze i przeciwniku Spider-Mana, ale nie można wykluczyć, że aktor do niej wróci, na przykład w ramach starcie ze Spider-Manem. W sieci pojawiły się doniesienia o scenach po napisach do filmu. Zwykle służą one rozładowaniu napięciu po produkcji lub zapowiedzeniu kolejnych. A zważywszy na plotki wokół Venoma 3, które mówią o tym, że jest to ledwie podbudowa pod Spider-Mana 4 z Tomem Hollandem, apetyt fanów się zaostrzył.

PONIŻEJ ZNAJDUJĄ SIĘ INFORMACJE O SCENACH PO NAPISACH. NIE MA PODANYCH SPOILERÓW

Venom 3: Ostatni taniec posiada dwie sceny po napisach.

Jedna pojawia się w połowie. Ona zapowiada kolejne projekty z tworzonego przez Sony uniwersum powiązanego z postaciami złoczyńców Spider-Mana i nie tylko. Druga pojawia się na samym końcu i jest humorystyczną wstawką, która również może coś zapowiadać, ale niekoniecznie musi.

Szczegóły nie są znane.

Venom 3: Ostatni taniec

Venom 3: Ostatni taniec - fabuła, premiera, obsada

Eddie oraz Venom muszą uciekać. Polują na nich złe siły z obydwu światów, z którymi są związani. Gdy wrogowie są coraz bliżej, duet zostaje zmuszony do podjęcia druzgocącej decyzji, która zakończy ich wspólny ostatni taniec.

W głównego bohatera wcielił się ponownie Tom Hardy. W obsadzie znaleźli się również Chiwetela Ejiofora, Juno Temple, Peggy Lu, Alannę Ubach, Stephena Grahama i Rhysa Ifansa. Reżyserką jest Kelly Marcel, która również napisała scenariusz.

Venom 3: Ostatni taniec - premiera w Polsce oraz na świecie odbędzie się 25 października 2024 roku.

