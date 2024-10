Venom 3: Ostatni taniec - Tom Hardy jak Bond, szansa na spin-offy i powód nieobecności Michelle Williams

Sony

Już jutro do polskich kin wejdzie Venom 3: Ostatni taniec. Na finałowym odcinku kampanii promocyjnej reżyserka i scenarzystka produkcji, Kelly Marcel, udzieliła obszernego wywiadu serwisowi Hollywood Reporter, w którym zabrała głos m.in. w kwestii pokazania na ekranie Toma Hardy'ego w smokingu, co miało kojarzyć się z agentem 007, szans na potencjalne spin-offy i możliwości wyreżyserowania przez siebie nowego filmu o Jamesie Bondzie.

Twórczyni wyjawiła również, dlaczego w produkcji nie zobaczymy wcielającej się wcześniej w rolę Anne Weying Michelle Williams:

Chcieliśmy zabrać Eddiego i Venoma ze strefy komfortu. Chcieliśmy zabrać ich od wszystkiego, co znali, i od wszystkich, których kochali, żeby teraz mogli polegać tylko na sobie. (...) Słuchamy głosów fanów. Po każdym filmie sprawdzamy, co ludziom się podobało, a co nie przypadło im do gustu. Stało się dla nas bardzo jasne, że widzowie naprawdę przywiązali się do relacji między Venomem a Eddiem. Ta więź jest główną osią, wokół której kręciła się historia poprzednich produkcji. Zawsze była o nich.

Tom Hardy jak James Bond

Marcel ujawniła, dlaczego w Ostatnim tańcu postanowiła pokazać Toma Hardy'ego w smokingu; wcześniej Eddie Brock przyzwyczaił nas do chodzenia w hawajskiej koszuli i koszulce zespołu Golden State Warriors:

Zawsze krążyły plotki o tym, że Tom może zagrać Jamesa Bonda, więc to ja mogłam widzom pokazać, jak wyglądałby Bond w wersji Toma Hardy'ego.

Przypomnijmy, że według spekulacji reżyserka znalazła się na krótkiej liście twórców, którzy mają szansę nakręcić kolejny film o Agencie 007. Tak sama interesowana odnosi się do pogłosek:

To niezwykła lista. Byłam oszołomiona. Nigdy nie mieliśmy kobiety, która wyreżyserowałaby film o Bondzie - to samo w sobie może być upokarzające. Cieszę się więc, że trafiłam na tę listę obok naprawdę genialnych reżyserów.

Szansa na spin-offy Venoma

Marcel zabrała także głos na temat przyszłości Venoma. Gdy zapytano ją o dalsze losy pozostawionej już wcześniej w MCU w meksykańskim barze cząstki symbionta, odpowiedziała:

Myślę, że na tym etapie nikt nie może nic powiedzieć.

Później dodała jednak:

O spin-offy musielibyście zapytać Sony. To koniec kontraktu. Zrobiliśmy trzy filmy i kto wie, co przyniesie przyszłość? Położyliśmy podwaliny pod kolejne historie w trzeciej części - to inne postacie, inne symbionty i złoczyńcy, z którymi będą mogli coś zrobić, jeśli zechcą. Ale to ostatni film o relacji Venoma i Eddiego. (...) Przemyśleliśmy to, więc na pewno wiemy, jak mogłyby wyglądać te przyszłe opowieści.

20 najpotężniejszych symbiontów. Jak wysoko są Venom i Carnage?

