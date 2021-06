Hybryda Venoma i Deadpoola na 30-lecie X-Force. Wraca Rob Liefeld!

Rob Liefeld/Marvel

W listopadzie na amerykańskim rynku ukaże się specjalny one-shot X-Force: Killshot, przygotowany z myślą o 30. rocznicy komiksowego debiutu tytułowej drużyny bohaterów. Wiemy już, że jego scenarzystą i jednocześnie rysownikiem będzie wracający do świata Marvela Rob Liefeld, współtwórca drużyny X-Force.

W nadchodzącej historii Cable poprowadzi aż 5 grup uderzeniowych, które wyruszą w podróż przez siatkę czasoprzestrzeni, aby pokonać operującego z asteroidy S złoczyńcę, Stryfe'a (klona Cable'a). Liderowi pomogą wersje postaci z alternatywnych linii czasowych, wśród nich hybryda Venoma i Deadpoola.

X-Force: Killshot - materiały promocyjne

W oficjalnym komunikacie prasowym Liefeld wspomina, że stworzenie tytułowej drużyny bohaterów zupełnie zmieniło jego życie. Choć wprowadzono ją w 1991 roku w komiksie The New Mutants #100, prawdziwą furorę zrobił zeszyt X-Force #1 z sierpnia tego samego roku, który rozszedł się w nakładzie przeszło 5 mln egzemplarzy - do dziś to jeden z najlepszych wyników Marvela w historii jeśli chodzi o pojedyncze zeszyty.

Całkiem niedawno Liefeld przygotowywał też opowieści mające upamiętnić 30. rocznicę komiksowego debiutu Deadpoola. Wygląda na to, że artysta w ostatnim czasie zmienił swoje podejście do współpracy z Marvelem - w 2019 roku stwierdził bowiem, że ten etap jego kariery został już definitywnie zakończony.