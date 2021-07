Viaplay w Polsce. Znamy datę premiery, cenę subskrypcji oraz ofertę nowej platformy VoD

Źródło: Viaplay

Już 3 sierpnia na polskim rynku zadebiutuje nowy gracz z branży VoD, platforma Viaplay. Jej największym wyróżnikiem na tle konkurencji będzie mocno zdywersyfikowana oferta. Obok wydarzeń sportowych transmitowanych na żywo znajdziemy w niej także klasyczne treści na żądanie: popularne filmy i seriale oraz treści autorskie Viaplay Originals, wśród których nie zabraknie produkcji realizowanych specjalnie z myślą o polskim odbiorcy.

Miłośnicy sportu za pośrednictwem Viaplay będą mogli śledzić m.in. transmisje spotkań Ligi Europy UEFA i Ligi Konferencji Europy UEFA, mecze najważniejszych europejskich kobiecych lig piłkarskich, kwalifikacje drużyn afrykańskich do piłkarskich Mistrzostw Świata FIFA 2022; Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej Kobiet FIFA 2023, mecze Copa América 2024, wyścigi W Series, 24-godzinny wyścig na torze Nürburgring oraz Ferrari Challenge, rozgrywki golfowe US Open, spotkania piłki ręcznej Bundesligi, mecze koszykówki FIBA EuroLeague Women, a także turnieje snookera, pool bilarda oraz dartów PDC. Od 2023 roku w portfolio Viaplay dostępne będą także wyścigi Formuły 1.

Platforma poinformowała, że zatrudni polskich komentatorów na potrzeby realizacji transmisji z najważniejszych sportowych wydarzeń. Z myślą o nich powstanie nawet warszawskie studio sportowe Viaplay.

Viaplay zaoferuje polskim widzom coś unikalnego – połączenie najlepszych wydarzeń sportowych dostępnych na żywo, najwyższej klasy treści Viaplay Originals, międzynarodowych filmów oraz seriali, a także programów dla dzieci, jest propozycją, której nie ma obecnie na rynku, a to dopiero początek. Będziemy nieustannie inwestować w produkcję treści, dlatego szczególnie czekamy na możliwość współpracy zarówno z nowymi polskimi twórcami, jaki i tymi o już ugruntowanej pozycji, by przygotować lokalne treści Viaplay Originals. Wchodzimy do Polski na długi okres, by być liderem w każdym znaczeniu tego słowa. Chcemy dzielić się stworzonymi przez nas historiami, być częścią wspaniałych polskich sportowych chwil oraz poznawać publiczność i lokalnych partnerów - poinformował Anders Jensen, CEO NENT Group .

Ale nowy serwis to nie tylko ostoja dla miłośników sportu. Wśród produkcji Viaplay Originals znajdziemy 70 tytułów, w tym m.in. takie seriale jak Kochaj mnie, Max Anger, Wisting, Pod osłoną mroku, Honor oraz Box 21. A od września Viaplay będzie transmitować nową serię programu Fort Boyard, który poprowadzą Elzbieta Romanowska, Mariusz Kalamaga oraz Tamara Gonzalez Perea. Przedstawiciele platformy planują także sfinansować realizację polskich seriali fabularnych.

Z kolei wśród treści od zewnętrznych dostawców znajdziemy treści od NBCUniversal, Sony, MGM oraz CBS, w tym m.in. seriale New Amsterdam, Chicago, The Good Doctor czy Opowieść podręcznej oraz filmy z serii Spider-Man, Faceci w czerni czy Indiana Jones. Z myślą o najmłodszych odbiorcach przygotowano takie programy jak Psi Patrol, Świnka Peppa oraz SpongeBob Kanciastoporty.

Filmy, seriale oraz większość treści Viaplay Originals będzie dostępna z napisami w języku polskim lub polskim lektorem, a w przypadku programów dla dzieci możemy liczyć na polski dubbing. Serwis dostępny będzie w formie aplikacji mobilnej na urządzeniach z Androidem i iOS-em, na inteligentnych telewizorach, Chromecaście, Apple TV, konsolach PS4, PS5 i Xobox One oraz w formie aplikacji webowej. Miesięczną subskrypcję wyceniono na 34 zł.