Games Workshop uruchamia Warhammer+, serwis VoD dla miłośników gier bitewnych

Źródło: Games Workshop

Platforma Warhammer+ tylko z pozoru będzie podobna do tego, co oferują klasyczne usługi VoD. Choć dystrybutor reklamuje ją jako serwis streamingowy, stanowi komplementarną ofertę korporacji skierowaną do społeczności skupionej wokół najważniejszego produktu Games Workshop – gier figurowych z szeroko rozumianego uniwersum Warhammera.

Warhammer+ wystartuje 25 sierpnia i w zamian za równowartość 5,49 € miesięcznie odda nam do dyspozycji szereg korzyści. Jednym z głównych produktów, które wejdą w skład abonamentu, będą animacje osadzone w świecie Warhammera, m.in. Angels of Death oraz Hammer and Bolter. W bibliotece filmowej znajdą się także poradniki poświęcone technikom malowania modeli do gier bitewnych, program Loremasters opisujący kulisy światów Warhammera 40K oraz Warhammera Age of Sigmar oraz raporty z bitew pokazujące przebieg najróżniejszych figurkowych potyczek w grach Games Workshop.

Oprócz tego w skład Warhammer+ wejdą aplikacje mobilne opracowane z myślą o graczach Warhammera 40K oraz Warhammera Age of Sigmar. Znajdziemy w nich zasady poszczególnych gier, moduły do budowania armii czy inne materiały premium powiązane z tymi bitewniakami. Ponadto subskrybenci będą mogli korzystać z Warhammer Vault, bogatych warhammerowych zasobów przez lata wypuszczanych przez zespół Games Worshop. Wśród nich warto wymienić m.in. podręczniki z serii Gathering Storm i Sanctus Reach do Warhammera 40K, Realmgate Wars do Warhammera AoS czy cyfrowe wydania White Dwarfa .

Firma zapowiada, że to nie koniec atrakcji, jakie czekają na użytkowników Warhammer+. W przyszłości pojawią się kolejne cyfrowe wydania, animacje oraz produkcje filmowe dostępne w ramach abonamentu.