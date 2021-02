Viggo Mortensen i David Cronenberg szykują dziwny film noir

fot. Dreamworks

Viggo Mortensen i David Cronenberg bardzo chwalą sobie swoją współpracę. Do tej pory panowie zrobili razem trzy filmy. Były to Niebezpieczna metoda, Historia przemocy i Wschodnie obietnice. Okazuje się, że Mortensen i Cronenberg szykują kolejny projekt. Aktor w rozmowie z GQ wyjawił, że jest to scenariusz, który Cronenberg napisał jakiś czas temu, jednak nigdy nie nakręcił tej historii. Teraz ją udoskonalił i chce w końcu przelać to na ekran. Mortensen powiedział, że w tym filmie twórca wraca do swoich korzeni i opisał tę fabułę jako dziwną historię noir.

fot. materiały prasowe

Mortensen obecnie promuje swój reżyserski debiut pod tytułem Jeszcze jest czas. Aktor napisał również scenariusz do projektu oraz zagrał jedną z głównych ról. Film opowiada o starciu tradycyjnych i nowoczesnych wartości, gdy konserwatywny rolnik Willis przyjeżdża do swojego syna mieszkającego z partnerem.