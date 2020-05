Vincent Casell nie zagrałby w filmie superbohaterskim: - To filmy dla dzieci

Postać Vincent Cassel z Westworld może być z łatwością porównywana do komiksowych superzłoczyńców, a jednak sam aktor nie jest zainteresowany udziałem w żadnym superbohaterskim projekcie. W ostatnim wywiadzie (Inverse) Cassel wyznał, że nie czuje tych filmów i nie byłby zainteresowany rolą, która - jego zdaniem - byłaby czymś "dla dzieci".

Tym samym w pewnym sensie dołączył do panów Cronenberga i Scorsese jako osoba niezainteresowana podobnym kinem w najmniejszym stopniu.

Szczerze mówiąc, to już nie są filmy, które oglądam. Kiedy technologia poszła naprzód i nagle Iron Man i Spider-Man zaczęli wyglądać niezwykle realnie, a nie tandetnie, dzięki najnowszym efektom specjalnym, byłem zainteresowany. Potem stało się to normalne. Byłem wielkim fanem komiksów, gdy byłem dzieckiem. I myślę, że w dzisiejszych czasach to też są filmy dla dzieci. I choć w każdym z nas drzemie jakaś cząstka dziecka, odpowiem: nie. Nie oglądałbym tego.

Później, odnosząc się do hipotetycznego udziału w jednym z komiksowych filmów, powiedział:

Może gdyby była mowa o świetnym złoczyńcy i zrobiłby to ktoś naprawdę inteligentny i wystarczająco utalentowany, by dać temu inną formę, tak by nie wyglądało to jak film dla dzieciaków, wtedy może bym to zrobił. W innym wypadku: nie. Czuę, że byłoby to zobowiązanie na długi czas - związek z czymś, czego sam nie chciałbym pewnie oglądać.

Przypominamy: HBO oficjalnie poinformowało, że 4. sezon nagradzanego serialu Westworld został zamówiony - stacja będzie kontynuować historię.