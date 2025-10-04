Amazon cenzuruje plakaty Bonda. Znika jeden szczegół; kuriozalny efekt, a fani grzmią

Amazon Prime Video

Reklama

Opisana niżej sprawa z całą pewnością może pretendować do miana popkulturowego kuriozum roku. Jak raportuje serwis Mi6-Hq, Amazon zdecydował się zmienić plakaty filmów z serii James Bond w bibliotece Prime Video w niektórych państwach (przerobione materiały na razie nie trafiły do polskiej wersji serwisu). Powiedzieć, że rzeczona zmiana jest rewolucyjna, to nic nie powiedzieć, przy czym fanom serii ten graficzny przewrót wcale nie przypadł do gustu.

Idąc z duchem czasu Amazon postanowił usunąć z plakatów Bonda legendarnego Walthera PPK i inne bronie, z których korzystał filmowy 007. Do poprawienia materiałów, biorąc pod uwagę ich nowy wygląd, najprawdopodobniej wykorzystano zwykłe programy graficzne w typie Photoshopa i/lub sztuczną inteligencję. Efekt jest tak dziwaczny, jak to tylko możliwe: ikona popkultury ma teraz niezręcznie złożone ramiona (Doktor No), nienaturalnie długie ręce (Zabójczy widok), kontempluje rzeczywistość (GoldenEye) bądź nawet nosi pustą kaburę bez pistoletu (Spectre). Oceńcie sami:

Plakaty filmów z Bondem po cenzurze Amazon Prime Video

Doktor No - nowy plakat Zobacz więcej Reklama

Okazją do wprowadzenia tych zmian stał się fakt oficjalnego debiutu 25 filmów o Bondzie produkowanych przez firmę EON Productions we wszystkich zagranicznych wersjach Prime Video - doszło do tego 1 października. Jak zauważają internauci, z plakatów zniknęły także postacie kobiece, co widać najlepiej na przykładzie Moonrakera. Wcześniej Roger Moore pozował w otoczeniu aż 6 skąpo odzianych bohaterek; teraz na plakacie jest sam, a kadr nawet nie pochodzi z filmu.

Część internautów wyraża ogromne zaniepokojenie powyższymi zmianami w obliczu przejęcia przez Amazon i MGM pieczy nad franczyzą Bonda i planowania reżyserowanej przez Denisa Villeneuve'a, kolejnej odsłony cyklu.

Kto zagra Bonda? Najnowsze typy bukmacherów z października br.